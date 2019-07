Hundirünnak Tahkunas ei leidnud kinnitust

Neljapäeval meedias kulutulena levinud teade, nagu oleks Tahkuna poolsaarel Põdrakuusiku talus hunt koera ja tema perenaist rünnanud, ei leidnud kinnitust.Erakordset infot läksid kontrollima keskkonnaagentuuri (KAUR) hundispetsialist Marko Kübarsepp ja keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld. Kohapeal tegid nad paikvaatluse ja vestlesid kannatanuga.





