Hoiatage oma lähedasi

Täna öösel terroriseeris mind mingi kahtlane number, mida vastu võtta ei julgenud. Kindlasti oli tegemist raha varastamisplaaniga. Nii kui kutsumine lõppes, viskas mulle kolm sõnumit. Sõnumid tulid teistelt numbritelt, kuid raudselt olid need selle kõnega seotud, sest see tont jõudis sellisel moel mind viis korda terroriseerida. Lõpuks taipasin ära blokeerida. Sõnumisaatjad blokeerisin ka ära, sest neid jäi veelgi tulema. Tavaliselt on rahapetukõned kutsunud vaid ühe korra ja lühikest aega. Nüüd on siis uutmoodi taktika välja töötatud. Väga agressiivne tegutsemine igatahes. Hoiatage kindlasti selliste asjade eest ka oma memmesid ja taate, et nad järjekindlalt need kõned kinni lükkaks.

Sildid: rahapetukõne