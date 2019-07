Hirmuste slipp juba katki!

Alles oli kalameestel põhjust rõõmustada, sest Hirmustes sai valmis lautrikoht, nädalavahetusel aga avastas kalamees Hanno Kask, et slipp on juba katki.

Kask postitas sotsiaalmeedias Hirmuste paadislipist pildi, millelt näha, et paate sealt vette lasta enam võimalik pole: täpselt veepiiril on suured kivid ja slipi otsa on meri ära uhtunud.

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles möödunud nädalal Hiiu Lehele, et merre viiva kaldtee, slipi rajamiseks on kasutatud kärgmaterjali ning see peaks tagama, et täiteks pandud kruus jääb pidama.

Kase hinnangul on slipp lihtsalt valesti ehitatud. Kui kruusatee merre ehitada on selge, et see minema uhutakse. Kask ütles, et püsivad lautrikohad on aastakümnetega välja kujunenud põhjusega ja uut ehitada kohta, kus see looduslikult ei sobi, pole võimalik: “On isegi näiteid, kuis kivide asemel on pandud betoonplokid ja meri on needki minema uhtunud.”

Osavallavanemalt kommentaari saada ei õnnestunud, sest ta on puhkusel ja pole kättesaadav. Lautrikoha ehitaja OÜ Liineko esindaja üritas esmaspäeval samuti Laidiga kontakti saada. Hiiu Lehele ei soovinud ta öelda midagi enne kui pole osavallavanemaga rääkinud. “Meie tegime kõik projekti järgi ja täpselt nii nagu telliti,” sõnas ta lühidalt. Hirmuste lautrikoht, selle juurdepääsutee ja parkla asuvad RMK Hirmuste puhkekohast sadakond meetrit Kõpu pool.

Sildid: hirmuste, lautrikoht