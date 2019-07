Hiiumaa Pruulikoda pankrotis

Pärnu maakohtu Kärdla kohtumaja kuulutas välja Hiiumaa Pruulikoja pankroti. Avalduse pankroti väljakuulutamiseks esitas OÜ Hiiumaa Pruulikoda kohtule ise 1. juulil. Esimene võlausaldajate üldkoosolek on planeeritud 21. augustiks.

Pankrotiavalduses põhjendas õlletootja, et ei saavutanud piisavat tootmismahtu, mistõttu käive ei saavutanud planeeritud mahtu, tekkis käibevahendite puudus ja laenuandjad lõpetasid lepingud.

Kohus tuvastas, et ettevõte on püsivalt maksejõuetu ja kuulutas välja selle pankroti. Edasise pankrotimenetluse käigus peaks selguma maksejõuetuse tekkimise põhjus.

2016. aastal oli ettevõtte Hiiu maakonna aasta alustava ettevõtja nominent. Ettevõtte omaniku Tarvi Pingi vend Arvi Pink ütles pidulikul galal peetud kõnes, et OÜ Hiiumaa Pruulikoda on n-ö kodusaarele tagasiandmise projekt: “Õllepruulikoja ja pubi avamiseks tehtud investeeringud on minu ja mu venna Tarvi tänu Hiiumaale selle eest, mida kodusaar meile on andnud.”

2017. aasta detsembris rääkis ettevõtte juhatuse liige Tarvi Pink Hiiu Lehele arenguplaanidest. Lisaks õllele hakati tootma õlleviina Ölvin.

Ettevõtte 2016. aasta käive oli 127 500 eurot, aasta hiljem 214 200 eurot. Samas jäi ettevõte 2016. aastal kahjumisse 365 200 euroga ja tunamullu 238 200 euroga.

2015. aasta jaanuaris asutatud OÜ Hiiumaa Pruulikoda omanikud ja tegelikud kasusaajad on Krediidinfo andmetel Tarvi Pink ja Svetlana Pchelnikova.

