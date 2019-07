Hiiu Leht hilines Omniva süül

Mandri tellijad said reedese Hiiu Lehe kätte alles laupäeval. Põhjuseks, et Omniva logistikakeskuses töötanud praktikant saatis ekslikult Hiiumaale ka mandri tellijatele mõeldud ajalehed.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles reedel, et lehed toimetatakse tagasi logistikakeskusesse, kust need laupäeva hommikul uuesti kanderingidega tellijatele viiakse.

Esmaspäeva hommikul teatas Kaiv, et 97 protsenti tellijaist said Hiiu Lehe kätte laupäeval.

Ülejäänutele pidanuks lehed jõudma esmaspäeval, st eile.