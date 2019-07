Hiidlastele kaksikvõit

Hiiumaa purjetamine on viimastel aastatel otsekui uuele elule tärganud.

Tänases lehes rõõmustame jahtklubi Dago võidukate tulemuste üle 62. Muhu väina regatil. See on esimest korda kui meie jahtklubi toob Muhuväinalt kaksikvõidu.

On uhke, et jahtklubil Dagö on kaks nii vinget alust nii vingete purjetajatega pardal. Suur roll selles, et hiidlased oma jahid kodusaare klubisse tõid on muidugi 2014. aastal tööd alustanud Kärdla sadamal, kindlasti ka sadamasse jahtide hoiu- ja remondikoha rajanud OÜ-l Kärdla Yachts Service,

Põhjust on rõõmustada noorpurjetaja Jorgen Kuivoneni saavutuste üle. Jõuliselt edasi rühkiv noormees tuli Zoom8 noorte MMil neljandaks.

Muhu väina eel ilmunud lehes kirjutasime JK Dago puhuvatest uutest tuultest ja tuleviku visioonidest. Hea on see, et noored purjetavad ka Sõrul ja Orjakus. Tänases lehes kirjutame, kuidas Sõru merekooli omad käisid purjetamise kõrvalt Saaremaal triatlonilgi. Ja nende purjetamisoskusi esitleti uhkusega ka aasta küla hindamiskomisjonile.

Komisjoni esimees Henn Põlluaas tõdes peale Sõruotsa küladega tutvumist, et kohe näha – tegemist on elujõulise piirkonnaga.

Hoiame aasta küla tiitlile kandideerivale Sõruostale pöialt, nagu ka kõigile meie purjetajatele. Olgu nad siis suures või väikeses paadis.

23. juuli 2019.