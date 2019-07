Hiidlaste väärikas esindus Muhuväinal

Pühapäeval Kärdlast startival 62. Muhu väina regatil teeb kaasa kolm Hiiumaa alust. Kaks jahtklubi Dago suurt avamerejahti Olympic ja Postimees Sailing Team ning Hiiu purjelaevaseltsi ja JK Dago ühise lipu all purjetav Meeri.

Postimees Sailing Teami kapten Sven Nuutmann rääkis eile, et esimesed võistkonnaliikmed on juba alusega Kärdla sadamas kohal ja valmistuvad võistlusteks.

Võistkonna üheksast liikmest viis on hiidlased: Nuutmann ise, Kaarel Kruusmägi, Juss Ojala, Marek Harjak ja Karl Vahtra.

“Usun, et meie tiimis on kõige rohkem hiidlasi,” ütles Sven Nuutmann ja kinnitas, et regatile minnakse võitma. “Eesmärgid on nagu igal võistlusel, me läheme igale võistlusele endast parimat andma.”

Nuutmann ütles, et Eesti avamerepurjetamine on tipptasemel, stardis mitmed Euroopa meistrid ja maailmameistrid ja seeteeb konkurentsi tihedaks.

“Auväärne oleks juba olla esikolmikus, aga ka see ei ole lihtsasti saavutatav, sest meeskonnad on väga tugevad,” ütles ta.

Nuutmann ei ole veel Muhu väina regati võitnud jahil purjetanud, kuid paaril korral on ta olnud teise koha saanud jahi meeskonnas.

“Muhu väina regatt on eriline ja raske võistlus ka sellepärast, et regati teekonnal valitsevad väga muutlikud tuuleolud,” märkis Nuutmann.

Eelmisel aastal JK Dago alused 61. Muhu väina regatil ei sõitnud, sest osalesid avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel Hollandis Haagis. Olympicu meeskond koos kapten Tiit Vihuliga tõid sealt kaasa pronksmedalid.

Tänavusele regatile on registreerunud 137 alust viiest riigist: Eestist, Lätist, Venemaalt, Roostsist ja Poolast. Purjetatakse kolmes võistlusklassis, suured avamerejahid ORC klassis, väiksemad ESTLYS klassis ja Folkboodid, lisaks vabaklass ja nn kaasamatkajad.

