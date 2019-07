Hiidlased varustasid Antarktika meeskonda

kuvatõmmis

Varahommikusel merel andsid hiidlased Antarktikasse suunduva jahi Admiral Bellingshausen meeskonnale üle pikal reisil hädavajalikku varustust.Ekspeditsioonilaev möödus Hiiumaast esmaspäeva varahommikul. Kohtumisel aeglustas Admiral Bellingshausen käiku, et vastu võtta halulaeva HiiuIngel meeskonna ja Sõru merekooli esinduse kingitused.





Sildid: Admiral Bellingshausen, Antarktika, HiiuIngel, jaht