Hea tuju korvab väsimuse

Pühapäevast peale käivad Tallinnas tantsupeo proovid, kohal on ka Hiiumaa tantsurühmad.Tt-stuudio võimlemisrühma tantsija Kristina Joaranna sõnul on tantsupeo proovide muljed olnud positiivsed ja kõik on hästi organiseeritud. “Esimesed kaks proovipäeva olid väga kuumad ja sellepärast olid pikad proovid staadionil küllaltki väsitavad, aga mõnus seltskond ja hea atmosfäär korvavad kogu väsimuse,” rääkis Joarand.





Sildid: proovid, tantsupidu