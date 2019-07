Folk hiidlastele eriti hea hinnaga

15. Hiiu Folk algab 18. juulil Sõru paadikuuris ning pakub sel aastal eriti väärikat programmi. Külla tulevad Tõnis Mägi, Curly Strings, Naised Köögis, Nedsaja Küla Bänd jpt. Väliskülalistest rõõmustavad folgilisi taas viiulivõlur Daniel Wikslund Rootsist, Madingma ehk Stefan ja Diederik Timmermans Belgiast, kitarrist Eduardo Agni Brasiiliast ning viiuldaja April Verch Kanadast oma trioga koos Curly Stringsiga.

Veel esinevad Marek Sadam ja Sadamasild, Robert ja Anti Jürjendal, Untsakad jt. Peoplats on nagu ikka Kassari kiigeplatsil, pühapäev on traditsiooniline kirikukontsertide päev.

Kogu festivali pass on ka tänavu hiidlasele eriti soodne, vaid 25 eurot. Selle hinnaga passid on müügil 8.–12. juulil Käina osavallamajas ja Kärdla kultuurikeskuses. Kuni 12aastased lapsed k.a pääsevad festivalile tasuta. Pisikeste jaoks on Kassari kiigeplatsil ja teistes kontserdipaikades nagu ikka mõnusad lastepesad, külla tulevad rännukoer Klaus ja Kärdla nukuteater. Suuremate laste ja ka täiskasvanute jaoks jagub huvitavat näiteks keskkonnaameti telgis.

Sildid: hiiu folk Sõru paadikuuris