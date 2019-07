FC Hiiumaa Soomest pronksiga

Ruta Tammeveski

Läinud nädala kolmapäevast pühapäevani olid FC Hiiumaa noormehed koos treenerite Mario Degtjovi ja Tanel Kleega Soomes, et võtta mõõtu jalgpallis rahvusvahelisel turniiril Kokkola Cup.Mängisime B16/17 vanuseklassis, mis Soomes tähendab aastal 2002 sündinuid, meie noormehed olid sünniaastatega kuni 2004.Mängiti kahes alagrupis ja vaja oli alistada kolm võistkonda. Esimeses alagrupi-mängus mindi vastakuti Soome klubi FCga Raahe ning 2:0 võiduga oli turniirile hea algus tehtud.Järgmisel päeval läks Soome teises liigas palliva klubi GBK alistamiseks vaja nelja väravat. Skoorisid Andris Valk, Jaagup Kopli, Holger Sepma ja Kert Kütt.Viimases alagrupimängus tulid hiidlastele vastu võistkonna Komeetad noormehed ning seekord ei olnud meie poisid tagasi-hoidlikud – kirja läks 6:0 võit! Väravad vormistasid Kert Kütt, Sven Aigar Tammeveski, Andris Valk, Rasmus Padari, Indrek Nõulik ja ühe värava aitasid vastased ka ise lüüa.Poolfinaalis tuli hiidlaste vastu teisest alagrupist Sääripotku võistkond ja võitja selgitamiseks läksid käiku penaltid. Vastased olid nendes osavamad ja neile läks kirja mängu võit 6:5 seisuga tablool.Kolmanda-neljanda koha kohtumisel oli vastaseks teisest poolfinaalist hiidlastele juba tuttavale GBK-le 1:3 kaotanud võistkond Tervarit-j. Õnneks päädis hiidlaste jonn ja visadus võiduga 1:0 Indrek Nõuliku löödud väravast ja pronksmedalid toodi koju.Karikaturniiri võitis GBK, kelle meie noormehed olid alagrupimängus alistanud kindlalt 4:0. Treener Mario Degtjovi kommenteeris turniiri: “Hoolimata võitudest ei tulnud kergelt midagi. Mängiti ilusat võistkondlikku jalgpalli ja pingutati üheskoos. Olime turniiri ainus võistkond, kellele ei löödud mängus ühtegi väravat – see näitab sisu, mis võistkonnal on. Meeskonnavaim ja suur motiveeritus aitas meid palju. Poolfinaali penaltitega kaotus on kõigile suur kogemus. Selline turniir liidab ja seob poisse terveks eluks! Emotsioonid olid kõigil väga kõrgel. Algavaks sügisringiks tuleb aga käiku veel juurde panna ja seega ootame staadionile palju publikut poistele kaasa elama!”Täname väga lapsevanemaid, kes igakülgselt meie poiste edule kaasa aitasid, küll fännide, küll varustajate ja kokkadena.Kristi LinkovHiiumaa Jalgpall

