Draakonid ootavad Hiiumaa kontserti põnevusega

Herkki Merila

Kahe nädala pärast kogunevad Suuremõisa lossihoovis Ewert and The Two Dragons austajad, et saada osa Euroopas tuuritanud bändi selle suve ainsast soolokontserdist. Draakonite solisti Ewert Sundja ja trummari Kristjan Kallase jaoks ei ole Hiiu saar enam võõras paik. Mai algul külastasid nad Suuremõisa ja võtsid teekonna videosse, et näidata kaugemalt kontserdile tulijaile – Hiiumaale pole liiga pikk maa.

Sildid: Ewert and The Two Dragons