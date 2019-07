Avariis said kannatada naine ja kaks last

Esmaspäeval, 8. juulil kella 10.40 ajal sai politsei teate, et Heltermaa-Kärdla-Luidja maanteel on toimunud liiklusõnnetus. Õnnetuses said kannatada mandrilt pärit 42aastane naine, kes autot juhtis ning autos olnud 6- ja 13aastane laps.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et esialgse info kohaselt liikus õnnetusse sattunud sõiduauto Audi Kärdla poolt Luidja suunas, kui talle sõitis vastu vastassuunda kaldunud auto. Kokkupõrke vältimiseks oli juht sunnitud oma sõiduki võimalikult tee äärde suunama, manöövri tõttu aga sõitis auto teelt välja ja kraavi ning põrkas kokku kõrvaltee truubiga.

Raudsepp ütles, et politsei alustas juhtunu kohta väärteo menetluse. “Siinkohal palume kõigil, kel on infot Audile vastas suunas vastu liikunud sõiduki kohta, võtta ühendust Kärdla politseijaoskonnaga telefonil 440 1410,” ütles Raudsepp.

“Tänan südamest kõiki, kes peatasid oma sõiduki ning aitasid politsei ning kiirabi saabumiseni õnnetusse sattunud naist ja lapsi.”

Sildid: liiklusõnnetus