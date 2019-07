Avatud talude päeval avab uksed vaid üks põllumajandustootja

FACEBOOK/ TATERMA TAIMEAED

Avatud talude päeva nimekirjas on Hiiumaal seitse talu, nende hulgast vaid üks põllumajandustootja – Lepaniidi mahetalu.Avatud talude päev on ellu kutsutud selleks, et tutvustada põllumajandust ja maaelu, aga paistab, et Hiiumaal talunikud külalisi väga ei oota. Ainsa tootmistaluna on nimekirjas perekond Vannase Lepaniidi mahetalu Ristivälja külas.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: avatud talude päev