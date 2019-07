Marcus Mälli hakkab treenima Mehis Viru PARANDUS!

Rakveres peeti 28. ja 29. juunil Eesti noorte meisterivõistlused kergejõustikus. Meie spordiklubist Hiiker võistles seal kaks noormeest: Marcus Mäll osales M18 vanuseklassis 200 meetri ja 400 meetri jooksus ning Alo Altement M23 vanuseklassis 800 meetri jooksus.

Marcus Mäll võitis 200 meetri jooksu uue isikliku rekordiga: 22,68 sekundit. See tulemus on Hiiumaa kõigi aegade edetabelis teisel kohal. Marcusest on kiirem olnud Allar Aasma 2004. aastal Tartus joostud ajaga 21,87.

400 meetri jooksu võitis Mäll ajaga 50,68, see jääb veidi alla tema eelmisel aastal joostud isiklikule rekordile 50,40.

Alo Altement sai 800 meetri jooksus ajaga 2.09,99 kuuenda koha.

Meeldiv uudis on see, et neil võistlustel saavutas Marcus Mäll kokkuleppe, et teda hakkab juhendama Mehis Viru.

LEMBIT SAUER

Sildid: Kergejõustik, Marcus Mäll