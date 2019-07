15. Hiiu Folk toob väärilise programmi

Ivo Eggi

Vähem kui kuu aja pärast, 18. juulil avatakse Sõru paadikuuris 15. pärimusmuusika festival Hiiu Folk, mille programmis on väikesele juubelile kohaselt suurepärased välisesinejad.Madingma ehk Stefan ja Diederik Timmermans on flaami (Belgia) pärimusmuusikud, kes armastavad Eestit ilmselt sama palju kui oma kodumaad. Vennad on siinsele publikule esinenud 25 aasta jooksul lugematuid kordi ja mitmetes koosseisudes; nad on inspireerinud muusikuks hakkama või oma unistusi järgima ka mitmeid siinseid tuntud inimesi.Vendadel on imetabane võime publikuga suhestuda ja inimesi kaasa haarata. Kontserdil viivad nad kuulaja rännakule läbi Euroopa pärimuskultuuri, keskendudes flaami muusikale. Stefan mängib flaami torupilli ja vilesid, Diederik akordioni.“Muusika mängimine on minu jaoks nagu hingamine ja see on määranud mu elus peaaegu kõik. Muusika annab lohutust ja energiat nii mulle kui ka kuulajatele,” ütleb Stefan Timmermans.Hiiumaale tulevad vennad otse Soomest, kus nad astuvad üles Kaustineni pärimusmuusika festivalil. Hiiu Folgil esineb Madingma reede, 19. juuli õhtul ning see on nende esimene ülesastumine Hiiumaal.

Sildid: Hiiu Folk