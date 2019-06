Turvalist jaani!

Möödunud aastal rõõmustasime peale jaanipäeva, et hiidlased oma pidu ei rikkunud – pühad saarel möödusid rahulikult suuremate vahejuhtumiteta. Politsei sai kokku vaid kuus väljakutset, kõik seotud peamiselt võimalike joobes juhtide ja liiklusõnnetustega.

Proovime sel aastal veel paremini, et neid rikkumisi oleks veelgi vähem! Joobes sõidukijuhtimisega ei sattu ohtu vaid juht üksi, vaid ka teised liiklejad.

Kõigil saarele tulijatel ja siit peale jaani mandrile suundujatel soovitame aga varuda aega.

Kellel parvlaevapiletid varakult ette broneerimata, tuleb ilmselt pisut oodata ka laeva­järjekorras. Nimelt on 24. juuni Heltermaa-Rohuküla suuna eelmüügipiletid eilse seisuga kõik juba välja müüdud.

Lisaks tuleks Hiiumaale sõitmiseks planeerida ka väike ajavaru, sest Rohuküla-Haapsalu vahelisel teelõigul on käimas teetööd ja kehtestatud liikluspiirangud.

Hiiu Lehe toimetus soovib kõigile toredaid ja turvalisi pühi. Nautige pikka nädala­vahetust pere ja lähedastega ning pidage jaani­pidustustega piiri.

