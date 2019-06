Tuletoojad: Teeme seda uhke tundega

Rein Reinu

Tänavu toovad vabariigi presidendi võidutule maakondadesse malevate parimad sportlased, Hiiumaa tuletoojad on võrkpallur Marge Vähter ja orienteeruja Kustu Künnapas.“Minul naiskodukaitsjana on tõesti sel aastal suur au olla Hiiumaad esindav tuletooja,” ütles Marge Vähter, et teeb seda uhke tundega. “Loodetavasti ma ei koperda presidendi ette kõndides – see on vist iga tuletooja hirm.”





Sildid: tuletooja, Võidutuli