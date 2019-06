Töömalev sai hoo sisse

Päeva rosin

Naabersaare üllatus

Saaremaalt pärit arborist Heiki Hanso: “Väike töö­visiit Hiiumaale, kus kohe esimestel tundidel sattusin laheda olukorra keskmesse! Aia tn 28 Kärdlas asub allikakaev! Oma paaritunnise kuue suure sanglepa raie jooksul nägin oma silmaga, kui vajalik on selline avalik joogivee võtukoht! Nägin kümneid autosid ja kümneid inimesi, kes kõik seda võimalust nautisid. Mäletan selliseid avalikke kaeve vanal ajal – need olid justkui tavalised, aga siiski asja eest. Teen kindlasti ettepaneku Saaremaa vallale, et sellised kosutuskohad saaksid asulate keskustesse – need on nii elementaarsed, inimlikud ja usutavasti väheneks pudeliveega kaasnev plastikureostus… Eesti inimesel pole vee tarbimise harjumust ja vaba võimalus seda pruukida aitaks kaasa paremale tervisele! Kindlasti saab need [kaevud – toim] vahvate kihelkonna värvidega omapäraselt disainida.”

FB, 25. juuni 2019