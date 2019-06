Toimus eriti ohtliku loomataudi õppus

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) korraldas 6.juunil Undama küla lähedal suu- ja sõrataudi õppuse. Harjutati tööde juhtimist ja ülesannete jagamist sündmus­paigal, samuti välitöid taudipunktis.

VTA kriisijuht Heidi Käär ütles, et õppuse käigus sai nende töötajad harjutada olulisi ülesandeid, et olla valmis erinevateks loomataudideks. “Läbi tehti praktilised ülesanded ning harjutati omavahelist koostööd,” selgitas Käär. Näiteks lokaliseeriti taudipunkt, seati üles desopunkt ja rakendati bioohutusmeetmeid.

Suu- ja sõrataudi õppused toimuvad ka Põlvamaal ja Ida-Virumaal vastavalt 19. ja 20. juunil.

Loomataudi loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib loomapopulatsioonis kiiresti, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda suur majanduslik kahju. Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele. Eriti ohtlikud loomataudid on näiteks sigade Aafrika katk, suu- ja sõrataud ning lindude gripp.

Sildid: loomataud, õppus, Veterinaar- ja toiduamet