Suvel teeb Tansaviabaltika lisalende

Hiiumaa lennuühendus on sel suvel tihedam, teatas Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik.

Lisalennud väljuvad reedeti ja pühapäeviti kell 15 Tallinnast ja kell 15.45 Kärdlast alates 14. juunist kuni 11. augustini.

Uue lennuplaani järgi on tööpäeviti hommikused väljumised 15 minutit hilisemad kui seni: lennuk väljub tööpäeviti Tallinnast kell 7.15 ja 17 ning Kärdlast 8 ja 17.45. Laupäeviti saab Tallinnast Hiiumaale kell 9.15 ja pühapäeviti kell 17. Kärdlast lendab lennuk laupäeviti välja kell 10 ja pühapäeval kell 17.45.

Lennuettevõtja saab nüüd vajadusel kasutada ka GNSS maandumissüsteemi, mis annab lennukile võimaluse maan­dumiseks madalamate pilvedega, kui see seni võimalik oli. Vastav tehniline valmisolek loodi Kärdla lennuväljale riigi toel.

1. juunist kehtima hakanud uue lepingu järgi teenindab Tallinna–Kärdla–Tallinna liini sama tüüpi lennuk kui seni: 19kohaline kahe turbopropellermootoriga Jetstream 32. Pooletunnise õhusõidu pileti saab lunastada 25 euroga.

Leedu ettevõtja JSC aviation company Transavia­baltika on Eesti suursaarte regionaalseid liine teenindanud

2016. aasta suvest.

Piletimüük ettevõtte kodulehel www.saartelennuliinid.ee on avatud lendudele kuni 27. oktoobrini.

Sildid: lennuühendus, lisalennud