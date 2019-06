Suplusvesi ujujaile ohutu

Hiiumaa rannikul on viis ametlikku supluskohta: Kärdla, Kassari, Luidja, Liiva­lauka, Tõrvanina. Tervise­ameti Hiiumaa esinduse inspektor Kaia Adelman rääkis, et suplusveed on korras.

Tartu Ülikooli Eesti mere­instituudi tehtud veeproovid näitasid, et Väinameres tsüanobakterid veel ei õitse ning sinivetikad praegu Hiiumaa randasid ei ohusta.

“Ka meie randades olevad millimallikad üldiselt suuri kahjustusi ei tekita,” ütles Adelman. Ta selgitas, et keskmisest tundlikuma nahaga inimestel ja lastel võivad nad põhjustada naha­ärritust. Kindlasti tuleks aga vältida millimallika kokkupuudet limaskestaga.

likes supluskohtades veeproove vastavalt seire­kalendrile korra kalendrikuus, suve jooksul võetakse kokku neli proovi. Tavaliselt võetakse analüüsid kuu teisel nädalal.Veeanalüüside viimased tulemused on olemas ka randade info­stendidel ning terviseameti veeteemalisel kodulehel.

Terviseameti andmeil kestab ametlik suplushooaeg 1. juunist kuni 31. augustini. Ametliku suplushooaja kehtestamise eesmärgiks on, et oleks tagatud, vähemalt ametlikes supluskohtades, veekvaliteedi kontrollimine ja ranna hooldamine perioodil, kui randadesse on oodata kõige rohkem suplejaid.

