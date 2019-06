Soe soovitus: Koni ära kemmergusse viska!

päästeamet

Saaremaa pritsumehed teatavad, et viimase nädalaga on Saaremaal tules hävinud kaks väikest hoonet, mõlemal juhul olid ohus ka kõrvalhooned.“Suvel on sellises majakeses mõnus istuda ja kui seal hea ventilatsiooniga majakeses suitsetada, siis koni ära viska alla, koni kustuta ja pane mittepõlevasse tuhatoosi! Kui viskad koni alla, siis võid jääda peldikuta,” kõlab Saare­maa pritsumeeste hoiatus sotsiaalmeedias. “Kui aga tahad harjumuspäraselt ikka koni alla visata, siis vii oma peldik teistest hoonetest eemale.”Pildil põleb 30. juunil tulekahjus hävinud kemmerg.

