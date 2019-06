RMK ohtlik kraav ei lase marjametsa

Kammiküla elanikud ei pääse enam kodu­lähedasse mustika­metsa, sest RMK on kaevanud sügavad kuivenduskraavid, millest üle ronida on ohtlik.Hiiu Lehe poole pöördus murelik Kärdla linnaosa nn Kammiküla elanik, kelle sõnul ei pääse ta enam kodu lähedal asuvasse metsa.“RMK ei lase meid enam metsa, ometi on riigimets meie kõigi oma,” oli elanik rahulolematu.





Sildid: Kammiküla, kraav