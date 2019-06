Pidu tuleb koju kätte!

Eile õhtul jõudis Hiiumaale XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli, mis süüdati laupäeval Tartus. Hiiumaal võtavad selle täna hommikul Sõru sadama mereväravas vastu Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja.

Terve tänase päeva rändab tuli mööda Hiiumaad ja kõigil on võimalus seda oma silmaga näha ja selle auks korraldatud tervitus­esinemistest osa saada. Nii pikk pole peotule teekond varem olnud ja sellega tuleb osake tänavusest laulu- ja tantsupeost meile sisuliselt koju kätte.

Päev kulmineerub kell 20.30 Orjaku sadamas, kuhu koguneb kogu Hiiumaa tantsu­rahvas tantsupeoks ja kell 22 saadetakse tuli Orjakust Läänemaa poole teele.

Kõik hiidlased on oodatud tuld tervitama, soovi korral võib kaasa võtta ka laterna. millega peotuld endaga kaasa viia saab.

Pidu tuleb meile koju kätte! Kasutage võimalust sellest osa saada.

Laulu- ja tantsupidu on meie ilus tava, mis toob Eesti rahva juuli hakul kokku pealinna.

Loodame, et ehk toob tänane tuletoomine hiidlased oma kodupaika kokku nii mööda Eestit rändavat laulu- ja tantsupeo tuld vaatama kui ka meie kohalike esinemistest osa saama ning neile kaasa elama.

4. juuni 2019