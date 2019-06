Parvlaevad väljuvad täpselt

TS Laevade maikuu reisidest väljus õigeaegselt 99,3 protsenti ning alates aasta algusest on kõikidest reisidest väljunud õigeaegselt 99,4 protsenti.

“Reisigraafiku järgimise punktuaalsus näitab TS Laevade ligi 150 töötaja pingutust ja pühendumust ning seda, et suursaarte ja mandri vaheline parvlaevateenus toimib sujuvalt ning usaldusväärselt,” ütles TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel pressiteate vahendusel.

TS Laevad teenindas Saaremaa ja Hiiumaa liinil mais 199 587 reisijat ja viis üle 92 003 sõidukit. See on vastavalt 7284 inimese ja 3943 sõiduki võrra rohkem kui mullu samas kuus. Nii reisijate arv kui sõidukite arv kasvas kahe liini peale kokku 4 protsenti.

Kaabel lisas, et reisijate ja sõidukite arvu mõjutas oluliselt Roheliste rattaretk Muhumaale. Ettevõtte laevad vedasid 17.–19. maini edasi-tagasi 3274 jalgratturit, mis mõjutas kogu reisijate arvu 2 protsendi ja sõidukite arvu 3 protsendi võrra.

Rohuküla–Heltermaa liinil reisijate ja sõidukite arv vähenes mullusega võrreldes vastavalt 0,2 protsendi ja 0,5 protsendi võrra. Kaabeli sõnul mõjutas seda väiksem veokite ja haagiste osakaal.

Tänavu viie kuuga teenindas TS Laevad üle 716 000 reisija ja viis üle rohkem kui 337 000 sõidukit, mis on vastavalt 7 protsendi ja 8 protsendi võrra enam kui 2018. aasta viie kuuga.

