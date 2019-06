Nukuteater otsib kohvikupidajat

Päeva rosin

“Jah, ma tean, et minu keeletaju ja arusaamad on vanamoodsad, ajast ja arust. Küllap sellepärast tekibki mul tahtmine iga kord karjuda, vabandust, osutada karjumisteenust, kui kuulen mõnd ametnikku rääkimas inimeste saatmisest psühholoogiteenusele, raviteenustest, valitsemisteenustest jne. Nüüd kuulsin ka õhtul “Aktuaalsest kaamerast”, et laste­majaks nimetatakse seksuaalselt väärkoheldud või sellise kahtlusega laste aitamise teenuseid.

Kas ei võiks lihtsalt öelda, et lastemajas aitavad psühholoogid, arstid, lastekaitse­ametnikud seksuaalselt kuritarvitatud lapsi, mitte ei osuta neile teenust? Arst ravib inimest, mitte ei osuta talle ravi­teenust, koolis õpetaja õpetab, mitte ei osuta harimis- või koolitusteenust, valitsus valitseb, mitte ei osuta valitsemisteenust, vanainimese eest hoolitsetakse, mitte ei osutata talle hoolekandeteenust jne jne.”

Toomas Mattson