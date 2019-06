Notar aitab vältida tülikaid ja kulukaid kohtuvaidlusi

On üldteada, et notarite poole pöördutakse siis, kui on tarvis osta või müüa kinnisvara, sõlmida abielu, teha testament või algatada pärimismenetlus.Lisaks tavapärastele ametitoimingutele osutavad notarid tegelikult veel mitmeid muid ametiteenuseid, mida igal inimesel võib tarvis minna – olgu selleks kasvõi abielu kinnitamine väljaspool notaribürood või hoopis nõustamine abielu lahutamisel kohtuväliselt.





Sildid: Maira Kattel, Notar