Näkitiigi süvendamine jätkub

Eelmisel aastal alustas vald Kärdlas Kalda tänaval asuva Näkitiigi süvendamist, kuid töö jäi pooleli. Praeguseks on tiigist järel kinnikasvanud lomp, milles lõksujäänud kalad.

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ütles, et nüüd on plaanis tiik lõpuni süvendada. Kui eelmisel aastal korraldas tiigi süvendamist OÜ Hiiu Auto­trans, siis nüüd tellis Kärdla osavald töö OÜlt Kemehh.





Sildid: näkitiik, süvendamine