Mis saab Näkitiigist?

nende jaoks alles jäänud ilmselgelt liiga vähe, sest kollakast ja sogasest veest paistsid kümme­konna kala seljad, üks, ilmselt koger, oli juba külili.

Osavallavanem Lauri Preimann lohutas, et eelmisel aastal oli vett tiigis veel vähem, aga kalad järelikult on ikkagi elus.

Sotsiaalmeedias kurtis osavallavanem, et eelmisel aastal jäid Näkitiigi süvendustööd sellisele ajale, “kus lihtsalt ei leidunud ettevõtjaid ja mehi, kes selle töö oleksid ette võtnud”. Samas teatas ta, et osavald on praegu st aasta hiljem samamoodi töö tegija otsingutel, et poolelijäänud töö saaks lõpetatud. “Kui keegi teab kedagi, kes saaks tiigi süvendamise lähiajal lõpule viia, siis palun sellest Kärdla osavalda teada anda,” hõikas ta välja üleskutse.

Kas nii osavalla asjaajamine käibki?

Inimeste mure Näkitiigi kinnikasvamise pärast on kestnud juba kaua. Kahel kaasava eelarve menetlusel on see ettepanekuna hääletusel olnud ja mõlemal korral jäänud teisele kohale.

Eelmisel aastal süvendustöid alustati ja veebruarikuus raporteeris Hiiu Valla Teataja, et Näkitiik on süvendatud. Tegelikult oli tehtud ainult väike osa lasteaia esisest tiigi­osast.

Keegi pole ilmselt uurinud, kas bussijaama kõrval asuv tiigiosa ja lasteaia esine tiigiosa enam üldse ühenduses ongi.

2014. aastal kirjutas Hiiu Leht, et KIKi toel teeb tollane Hiiu vald Kärdla linna jõed ja pargid korda. Tegelikult võeti vaid maha elektrijaama pais ja tehti sellest kärestik, et teha teed kudema tulevatele kaladele. Kuidas see mõjub ülejäänud jõe veetasemele, ilmselt tollal ei mõeldud.

“Vanasti sai palju nendes tiikides kalal käia, vesi liikus ja taimestik ei vohanud,” meenutavad kohalikud.

Tahaks selget vastust, mida (osa)vald Nuutri jõe olukorra tegelikuks parandamiseks ette võtab.

14. juuni 2019