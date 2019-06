Minister: Hiiumaal on pakkuda midagi ainulaadset

Haridus- ja teadus­minister Mailis Reps tõi kolmapäeval Hiiumaale diplomaatilise korpuse, et neile meie näitel tutvustada Eesti hariduselu.“Hiiumaal on suursaadikutele ja saatkondade esindajatele pakkuda midagi ainulaadset,” põhjendas minister, miks valik Hiiu saarele langes. “Siin on esindatud kõik need väljakutsed, mis meil hariduses on – piirkondlikud koolid, väikesed koolid, geograafilised ja demograafilised muutused, aga teistpidi on siin ka oma sarm ja eripära.”





Sildid: diplomaatilise korpus, Mailis Reps