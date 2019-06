Militaarajaloo selts andis alla

Mart Mõniste

Mart Mõniste

Selle aasta märtsikuus puhkes Tahkuna Lume­sõda, mille lahingute käigus purunes Malvaste teeristis asunud Tahkuna tuletorni ja Hiiumaa militaar­muuseumi infotahvel.Niigi kahvatu Tahkuna tuletorni pilt muutus hirmust lubi­valgeks, militaarmuuseumi infotahvel sai kergeid kriimustusi ja õnnestus evakueerida. Lahingud lõppesid ja järgi jäi lääbakile vajunud info­tahvel.Asusime militaarmuuseumi poole pealt kirjavahetusse vallavalitsusega, lootes sõja­haavade parandamist. Oli märtsikuu lõpp.Vallavalitsus saatis infosõja eesliinile osavalla­valitsuse, kes valis viivituslahingute taktika ja e-kirjadele ei vastanud. Osava manöövri, telefoni­kõnega, sundis militaar­muuseum vallavalitsuse infosõjas otsesesse lahingkontakti ent vallavalitsus rakendas tuntud-teatud sõjakavalust kinnitades, et asjaga tegeletakse. Oli aprillikuu lõpp.Militaarmuuseum tõmbus positsioonisõtta, jätkates virtuaal­kaevikust regulaarsete infolöökide andmist sagedusega üks e-kiri nädalas. Aeg-ajalt tugevdasime survet, saates teele järjekordse pildi ühejalgsest infotahvlist. Tulemusi ei olnud. Osavald manööverdas vilunult ja suunas militaarmuuseumi infovood maanteeameti tulemüüridesse. Algas vastupealetung, mille käigus lisandus sõjateatrisse jõudu: selgus, et ühejalgne infotahvel on ebaseaduslikult paigaldatud ja võib-olla tuleks hoopis süüdlased üles leida ja neid toime pandud jõleduste eest karistada. Militaarmuuseum suutis otsustava vastu­löögiga tiibhaarangu riivistada. Edu tõi vastuväide, et infotahvli paigaldas sinna kadunuke ehk Kõrgessaare vallavalitsus. Oli maikuu lõpp.Suve lähenedes ja vastutustundetute turistide sekkumist peljates proovis militaar­muuseum veel üht sõjakavalust: sidus infosõtta vallavolikogu esimehe. Esmapilgul näis, et meie manööver toob Lumesõjas otsustava pöörde, kuid osavalla valitud viivitus- ja kurnamis­taktika osutus ikkagi edukamaks.17. juunil otsustas militaarmuuseum alla anda. Tegime alandava telefonikõne teeristi bussipaviljoni omanikule ja saavutasime kolme minutiga kokkuleppe paigaldada meie infotahvel paviljoni viilule.Kaotaja korvab sõjakahjud. Reparatsioonina loovutame võitjale kogu meile teadaoleva informatsiooni:- nelikanttoru saab ettevõttest Antes Sales;- betoonisegu saab ettevõttest MullaAbi või ehitusmaterjalide poest Faasion;- uue foto Tahkuna tuletornist saab kas Hiiumaa Fotoprojektist või Mudeliklubist;- reklaamtahvleid valmistab Recado Meedia.Head jaanipäeva!

Ain Tähiste

Hiiumaa militaarajaloo selts

Sildid: Hiiumaa militaar­muuseum, info­tahvel