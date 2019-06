Meenutame sõpra

Toomas Kokovkin

Täna tähistanuks oma 80. sünnipäeva suur Hiiumaa ja hiidlaste sõber Eri Klas. Kui Eri Klas, hiidlaste jaoks koduselt Lahe Eri, 2016. aasta märtsis meie seast lahkus, kirjutas Hiiu Leht, et oleme kaotanud ühe suure inimese armastuse meie väikese saare vastu. Maestro Eri Klas armastas Hiiu saart ja selle inimesi ning tal oli palju sõpru hiidlastest kultuuritegelaste seas. 2008. aastal Hiiu Lehele antud intervjuus ütles ta, et tema on natuke “süüdi” ka selles, et mitmed tollased ja praegused kultuuriinimesed armusid Hiiumaasse ja peavad seda enda kodusaareks või siis oma suvede saareks.Eri Klas püüdis väga teha midagi ka oma armastatud saare kultuurielu edendamiseks. Nii teatas ta 1999. aastal Kõpu tuletorni juures peetud peol, et on asutanud Hiiumaa kultuuri toetuseks Kõpu majaka fondi. Eelnimetatud intervjuus tõstatas Maestro Hiiumaa kultuurimaja probleemi ning tuletas meelde enda ja oma sõbra, helilooja Erkki-Sven Tüüri juubeleid, öeldes, et “rumal oleks see paik, mis nii kuulsate nimede aupaistet sobiliku tähistamisega enda peale paista ei laseks.”

Sildid: Eri Klas