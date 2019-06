Maarianhamina huvitavad tänavapuud

Tapio Vares

Äratuskell pistis sel 14. mail vara-vara piuksuma. Väljas oli siiski juba üsna valge ning silm seletas kajuti­aknast taamal hallist merest kerkivaid saarekesi, terveid graniitmägesid. Siinsamas ta nüüd siis oli, me naaber Lääne­meres, Hiiumaast paarsada versta loodes.Talvel olin enda jaoks ootamatult avastanud Ahvenamaa. Looduslike kontrastide saarestiku, mis on väga hõlpsasti kättesaadav, sest Tallinna-Stockholmi vahet kurseerivad laevad teevad seal peatuse.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.