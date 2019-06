Linnalindude elu

Kärdla Vabriku­väljaku kajakapaar on pesitsenud nii Tuuru maja kui Hiiu Kaluri ehitatud büroohoone katusel.Pesitsusajal on nad üsna vihased ja teevad jalutaja pea kohal hoiatavaid rünnaklende – sellepärast teavad neid ja nende armastuse lugu kõik, kes sealkandis liiguvad. Ühel aastal tulid tibud Tuuru trepi juurde ja kajakad ründasid nii agressiivselt, et majja ei saanud enam siseneda. Tuli kutsuda päästjad, kes tibud minema viisid.Tänavu tegid kajakad pesa tänavavalgustusposti otsa. Kuna posti otsas on ruumi vähe, kukkus esimene koorunud tibu posti otsast alla. Isalind valvas teda ülikuumal päeval truult kõnnitee serval, inimesi kartmata nokk jahutuseks pärani lahti, emaslind aga jätkas posti otsas haudumist. Järgmisel hommikul lebas asfaldil surnud kajakatibu ja kumbagi täiskasvanud kajakat polnud näha. Veel hommik edasi polnud ka tibu enam – ju mõni kass ta leidis… Kas neil õnnestus teine tibu üles kasvatada?

