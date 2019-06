Laupäeval algas ametlik suplushooaeg

Tänavu ootab suplejaid 50 avalikku randa, neist viis Hiiumaal.Ka veeproovid on juba võetud ja kõigis Hiiumaa supluskohtades olid need korras. Kärdla supluskohas Rannapaargu juures võeti veeproov viimati 22. mail, Tareste lahes asuvas Tõrvanina suplus­kohas, Kõpu poolsaarel asuvas Luidja supluskohas, Emmaste kandis asuvas Liivalauka supluskohas ja Kassari supluskohas võeti veeproov 15. mail.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: supluskoht, valik rand