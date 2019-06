Laine Kuum jõudis kohale

Natuke imelik on lehe juhtkirjast ilmast rääkida, aga seekord on selleks piisavalt põhjust.

Jah, hoolimata sellest, et ilmateade vahel hoopis midagi muud väidab, on Hiiumaalgi juba ligi nädala suviselt soe. Hiidlasi paneb ilmajaamade ja tegelikkuse suur erinevus kukalt kratsima, siinsetele (turismi)ettevõtjatele on see aga paras peavalu. Jahe ilm peletab saarelt nii turistid kui venitab suvekodude omanike saabumist – ah, ärme veel lähe, seal nii jahe alles…

Tegelikult on kuumalaine tabanud ka Hiiumaad – eile kerkis õhutemperatuur ka siin

30 kraadini ehkki ilmateenistuse vaatlus­andmed seda ei näita.

Ka eilne ulatuslik elektrikatkestus Kärdlas ja Pühalepa osavallas oli tõenäoliselt põhjustatud kuumast ilmast. Kärdla alajaamas hävis üks muhv, aga kuna elektrikuid oli ette hoiatatud, et kuuma ilmaga võib midagi juhtuda, suudeti katkestus kiiresti likvideerida.

Riigi ilmateenistus hoiatab, et kuumalaine kestab veel täna ja homme. Ülekuumenemise vältimiseks soovitatakse vähem päikese käes olla ja vedelikupuuduse ennetamiseks ohtralt vett tarbida.

Toimetuse poolt lisaksime, et hoolitsege selle eest, et autos ikka konditsioneer töötaks ja gaas liiga põhjas poleks. Eriti kui mandrilt Hiiumaa poole teel olete – esmaspäevast algab teekatte taastusremont Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee 6,9 kilomeetrisel Haapsalu–Rohuküla lõigul.

Seni aga nautige suvesooja, kes teab ehk tuleb jaanipäeval taas talvejoped kapist välja otsida.

7. juuni 2019