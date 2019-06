Kuku otsib selgeid grupijuhte

Jaanipäev pole enam kaugel ja Kuku Raadio tuleb Hiiumaale, et värvata selgeid grupijuhte. Kampaaniaga kutsutakse pidutsevaid seltskondi valima endi seast selget grupijuhti, kes jaanilaupäeval ja jaanipäeval oleks oma sõpruskonnas kaineks juhiks. Samuti hoolitseks selge grupijuht selle eest, et keegi tema sõpradest ülemeelikus tujus rooli ei istuks.

