Kiiret internetti hakkab pakkuma 12 operaatorit

Elektrilevi on kokkuleppe sõlminud 12 erineva sideteenuste operaatoriga, kes hakkavad internetti ja teleteenust pakkuma Elektrilevile kuuluvas avatud kiire interneti võrgus. Igas piirkonnas hakkab teenust pakkuma vähemalt kaks, mõnedes piirkondades ka kuni kuus erinevat operaatorit.

“Avatud operaatorineutraalse kiire interneti võrgu rajamise üks peamisi ootusi oli, et kliendi jaoks tekib erinevate teenusepakkujate vahel valikuvabadus, nüüd saame kindlalt öelda, et nii saab ka olema,” ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Elektrilevi kiire interneti võrguga ühinenud operaatorid saavad ise otsustada, millistes piirkondades nad oma teenust pakkuma hakkavad. Piirkondades, kus sel aastal algab kiire interneti võrgu ehitus, on erinevaid teenusepakkujaid keskmiselt kaks kuni kuus.

“Sellises operaatorite omavahelise konkureerimise olukorras on kõige suuremaks võitjaks klient. Võib arvata, et kliendi jaoks areneb seeläbi teenuse kvaliteet ja hind muutub soodsamaks,” lisas Tiisvend.

Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise ühekordne tasu saab olema 199 eurot. Seejuures tuleb arvestada ka sellega, et Elektrilevi toob sidevõrgu maja fassaadini, harvemal juhul, kui esinevad tehnilised takistused või majaomanik seinale toomist ei soovi, tuuakse võrk kinnistu piirini. Juhtme tuppa viimine võib tähendada täiendavaid kulusid juhul, kui kasutaja ise ei valmista ette kohta, kust kaabel tuppa tuua.

Esimestes piirkondades alustab Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitusega juuni teises pooles. Liitumisvõimalust pakutakse siis, kui piirkonnas algab ehitustegevus ja ühenduse valmimine garanteeritakse siis kuni kuue kuu jooksul. “Anname kõikidele majapidamistele personaalselt kirja teel teada, kui oleme piirkonnas liitumise võimaluse avanud,” lubas Tiisvend.

Viie aasta jooksul soovib Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitada 200 000 kodu või ettevõtteni, kus täna puudub kvaliteetne internetiühendus, niinimetatud viimase miili ehitus.

Sildid: elektrilevi, internet, teleteenused