Keraamik: Hiiumaa savi saab kunstiks võluda küll

Keraamik Natalia Kuhi, kes seni oma töödes kasutanud valget kõrgkuumussavi, võttis ette suure töö ja katsetas Hiiumaa põues leiduvat savi. Tulemus on kuu lõpuni kõigile vaatamiseks Kärdla kultuurikeskuse näitusesaalis.Hiiumaa savi on viirsavi, mis tekkinud settimise tulemusena jääaja lõpul. Ühest küljest on kohalikku savi lihtne leida ehitustööde käigus ja kraavide kaevamisel, teisalt tuleb teha palju lisatööd enne, kui see savi kasutuskõlblikuks muutub.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: keraamik, Natalia Kuhi, savi