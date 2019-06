Kadunud muhulane leiti Läänemaalt

Teisipäeval, 4. juunil kella kuue ajal õhtul leiti Läänemaalt Pusku neeme rannaalalt vägivalla tundemärkideta mehe surnukeha. Praeguseks on tuvastatud, et tegemist on selle aasta veebruaris Saaremaal Muhu vallas kadunuks jäänud 50aastase Veikoga.

Peale mehe kadumist teatas Kuressaare välijuht Andrus Tänak, et Veikole meeldis käia ATVga merejääl sõitmas ning tõenäoliselt lahkus ta ka nädal tagasi kodust ATVga, kuivõrd sõidukit seal ei olnud. Veikot ja tema ATVd otsiti ka Hiiumaa laidudelt, kuid tulutult.

