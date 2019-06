Jäätmete äraandmisel tuleb olulisi muutusi

Uuest aastast hakatakse Hiiumaal kõiki jäätmeid koguma tekke­kohast ehk inimeste kodust, et muuta prügi äraandmine mugavamaks.Kui siiani on saanud kodust ära anda olmejäätmeid ning pakendid tuli viia spetsiaalsetesse kogumismajadesse, siis tulevast aastast saab ka puhast pakendit ära anda kodust. Lisaks viiakse kodust ära ka biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, toidujäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jäätmed, kogumismajad, prügi