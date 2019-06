Igal viies hiidlane ei saa puhata kaks nädalat järjest

Koguni iga neljas töötaja Eestis ei saa endale tänavu lubada kahenädalast puhkust, selgus Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värskest, ligi 2700 töövõtjat kaasanud uuringust.

Eesti töölepingu seadus näeb ette, et töötajal tuleb kalendriaasta jooksul puhata järjestikku vähemalt 14 kalendripäeva. Hiljuti korraldatud küsitlus näitab aga, et koguni neljandikul töötajatest ei olegi sel aastal võimalust kahte nädalat järjest puhata. Kõige levinum põhjus, miks kahenädalast puhkust ei võeta, on töökoormus.

Küsitlus näitas ka, et kui nn suvepiirkondade nagu Pärnu-, Hiiu-, Saare- ja Läänemaa töövõtjatest ei saa endale kahenädalast puhkust lubada iga viies töötaja, siis Kesk-Eestis ei ole pikka puhkust võimalik võtta peaaegu igal kolmandal töötajal. Suuremates linnades nagu Tallinn ja Tartu ei plaani kahenädalast puhkust kasutada iga neljas vastaja.

Sildid: kahenädalast, puhkus