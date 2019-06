Höckböleholmeni kopsusamblikumets

Lahkusin Lastaruddenilt lõunapoolset rada pidi. Pinnamood vaheldus kiiresti. Rannaniidust sai hõre tammik, kus üles kummus graniitkaljumürakaid.Paarikümne meetri kõrgusel mäel avanes vaade laheveele, ümber aga segamets tammede-vahtrate-mändidega, saart-pihla kah ja üks pooppuugi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Ahvenamaa, kopsusamblik