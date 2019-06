Hirmuste lautrikoht leevendab sadama puudumist Kõpu põhjarannikul

Kõrgessaare osavald sai valmis kalameestele mõeldud Hirmuste lautrikoha, mis pisutki leevendab olukorda, et Kõpu poolsaare põhjarannikul pole ühtki kalasadamat.Lautrikoht, selle juurdepääsutee ja parkla on RMK Hirmuste puhkekohast sadakond meetrit Kõpu pool. “See seal oli valla maa ja võõrale maale ei saanud me seda teha,” selgitas osavallavanem Üllar Laid, miks paadilauter just sinna tehti.Kõpu poolsaare enam kui 20 kilomeetrisel põhjarannikul pole ühtegi kalasadamat, varem polnud ka ühtki korralikku lautrikohta ja rannakalurid vedasid paadi merre, kus said. Samal ajal on poolsaare põhjarannikul väga head püügialad, samas paadiga ligi- ja merelepääs, samuti kala lossimine aga on raskendatud.Hirmuste lautrikoha ja puhkeala detailplaneeringu kehtestas Kõrgessaare vald juba 2006. aastal. “See on jah, hästi pikk saaga, et see maa seal munitsipaali saada, eelmisel aastal see õnnestus,” ütles Laid.13 aastat tagasi kehtestatud detailplaneering nägi ette merele parema ligipääsu ja parkimiskoha rajamist. Vaatamata ebamugavale ligipääsule ja kehvadele lossimistingimustele on vähemalt viis paatkonda järjepidevalt Hirmustest kalal käinud. Lisaks kalurid, kes sealkandis kalastavad aeg-ajalt. Näiteks 2015. aastal lossiti Hirmuste lautrikohalt 3090 kg kala, 2016. aastal 2653,8 kg kala ja 2017. aastal 1956 kg kala, peamiselt lesta ja räime.Hirmuste lautrikoha ehitust toetas MTÜ Hiiukala läbi kalanduse meetme. Tööde kogumaksumus koos käibemaksuga oli u 5000 eurot, sh valla omapanus u 500 eurot. Lautrikoha ja parkla ehitas OÜ Liineko.Osavallavanem ütles, et tehtud töö on väga ilus ning juhtis tähelepanu, et merre viiva kaldtee rajamisel on kasutatud kärgmaterjali, mille sisse on pandud kruus. “Tänu kärjele ei tohiks vesi kive ära viia ja need peaks alles jääma,” selgitas Üllar Laid.

