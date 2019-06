Haruldane alus sildus Kärdla sadamas

Kärdla sadamat väisas neljapäeval maailmas ainulaadne vesinikenergia jõul liikuv laev Energy Observer. Tuulisele ilmale vaatamata oli sadamas uudistajaid hulgi, sest nii erilist alust ei näe meie vetes just tihti.Kärdla sadama kapten Sven Kriggulson rääkis, et ümbermaailmareisil olev laev saabus Tallinnast. “Makstud on ühe öö eest, aga kahtlen, kas täna väljub, sest on tuuline,” ütles ta eile Hiiu Lehele.





Sildid: Energy Observer, laev, vesinikenergia