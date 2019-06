EV100 jättis unistuse toeta

Vabadussõja mälestus­märgi projekteerimine algas, aga raha, mille eest see valmis ehitada, pole – lootus, et hiidlaste unistusel aitab teostuda EV100 programm, kustus.Reedel allkirjastasid Hiiumaa muinsuskaitse selts ja OÜ PSST! vabadussõja mälestus­märgi projekteerimise töövõtulepingu. Seltsi poolt allkirjastas lepingu juhatuse esimees Dan Lukas, teise osapoolena mälestusmärgi võidutöö autor arhitekt Sander Paljak.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: ev100, mälestusmärk