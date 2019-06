Ettevõtlik õpilane korraldas jutuvõistluse

MARyS TOOMSE

Emmaste põhikooli lõpuklassi õpilane Riste Sofie Käär korraldas emakeeleaasta puhul jutuvõistluse, millel said osaleda kõik kogukonna­liikmed.Jutuvõistluse mõtte käisid välja Emmaste põhikooli eesti keele õpetaja Eeva Raidma-­Elmi ja huvijuht Marys Toomse.“Õpilasesinduse koosolekul tuli see jutuks ja Riste Sofie Käär pakkus kohe välja, et temal on idee ja juba samal õhtul oli mul meili peal täpne kontseptsioon,” rääkis Toomse.





Sildid: jutuvõistlus, Riste Sofie