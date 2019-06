Ehk läheb põhikooliga paremini

Täna kuulutatakse välja Kärdla põhikooli arhitektuurikonkursi võitja. Vana kool plaanitakse lammutada ja selle asemele ehitada täiesti uus ja kaasaegne.

Lasteaia suurremont otsustati ära jätta planeeritust märksa kallima ehitushinna tõttu. Ka Käina Tuuletorni ehituse lõpphind oli algsest palju suurem ja otsiti lahendust omaosaluse katmiseks. Õnneks nõustus Käina spordihoone ühe osa rentnik AS Dagöplast ära maksma seitsme aasta renditasu ja probleem lahenes.

Mis siis, kui ka uue põhikooliga juhtub sama? Kas omavalitsus on sellega arvestanud ja kust leitakse sel juhul vahendeid?

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul Euroopa liidult nn põhikooli meetmesse lisaraha oodata pole. Minister soovitab lahendusena uue hanke korraldamist, kui peaks taas planeeritust märksa kõrgem pakkumine tulema.

Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles Hiiu Lehele, et praegu pole põhjust arvata, et projekt poleks realiseeritav ja ette nad ei muretse, kuna aina tuleb teateid, et ehitusturg on jahtumas.

Veel märkis ta, et arhitektuurikonkursi võidutöö väljavalimisel oli määravaks hoone realiseeritavus ehk nii ehitamise kui ülalpidamise kulud.

Peale võidutöö väljakuulutamist algab hoone projekteerimine, mille käigus saab ideekavandist täpsem ehitusprojekt. Põhi­kooli ehitushange on plaanitud aprilli 2020 ja ehitus sama aasta juunist.

Jääb üle loota, et ehitushinnad enam ei tõuse ning lähiaastail valmib Kärdlas uus ja ilus põhikool, kus lastel on rõõm õppida ja õpetajail mõnus tööl käia.

11. juuni 2019