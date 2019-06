Coop Rimi algatusega kaasa ei lähe

Rimi kauplused suletakse jaanilaupäeval varem, sama teeb Selver, aga Hiiumaa Coop algatusega kaasa ei lähe.“Oleme liikumas selles suunas, et toidukauplused on tähtsamate pühade ajal lausa kinni või avatud vähem,” teatas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe saadetud pressiteates. “Meile on oluline, et teenindajad, kes soovivad pühad veeta perega, saaksid seda teha – tahame tööandjana olla võimalikult paindlikud ning arvestada oma töötajate soovidega.”





Sildid: kauplused, rimi, suletakse varem